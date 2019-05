Atalanta, che straordinario cammino. Gasp: «Un premio per tutti» – VIDEO

Gasperini raggiunge un traguardo storico e se lo gode in attesa di capire il futuro. Applaude i ragazzi: «Sono stati straordinari»

Per quest’Atalanta c’è solo da alzarsi in piedi e applaudire. A prescindere da qualsiasi tifo personale. La squadra di Gasperini è forse l’unica delle pretendenti che ha veramente meritato la qualificazione alla Champions League. Un traguardo a dir poco storico, che ha fatto impazzire di gioia i tifosi bergamaschi. In attesa di capire il suo futuro, il tecnico intanto di gode il successo. Non potrebbe essere altrimenti.

«È un premio a tutta la città», dice. Poi l’umiltà prende il sopravvento, e l’allenatore dirotta il merito ai ragazzi: «Non ringraziate troppo me, ma rivolgetevi ai ragazzi. Sono stati straordinari. Giochiamo dal 25 luglio, non ci siamo mai fermati. Quello che hanno saputo fare è straordinario». Come dargli torto, d’altronde.