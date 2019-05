Atalanta, De Roon: «Mi aspetto una finale piena di emozioni»

Il centrocampista dell’Atalanta De Roon ha parlato della finale di Coppa Italia con la Lazio. Le sue parole

La finale di Coppa Italia si avvicina. Mercoledì, allo stadio Olimpico di Roma, si sfideranno Lazio e Atalanta. A due giorni dal match, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto De Roon. Queste le parole del centrocampista della Dea.

«Mi aspetto tante emozioni non solo per noi ma anche per tutti i tifosi. Ho sentito che saranno venticinque mila i tifosi che verranno a Roma. Sarà qualcosa di straordinario, di speciale. Vogliamo vincere. Se sei così vicino a vincere un trofeo devi vincere. C’è tanta voglia di far vedere qualcosa di bello mercoledì sera» ha dichiarato l’olandese.