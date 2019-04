Atalanta ed Empoli giocano a Fifa: 0-0 nonostante i 34 tiri dei nerazzurri

Una curiosa statistica è emersa dal match tra Atalanta ed Empoli: nonostante i 34 tiri dei bergamaschi, il match è terminato a reti inviolate

Il pareggio per 0-0 tra Atalanta ed Empoli è un risultato che sicuramente non aiuta i bergamaschi nella lotta per un posto in Champions League. Nonostante la partita a reti inviolate, le statistiche suggeriscono un punteggio finale decisamente diverso. I tiri messi a segno dall’Atalanta sono stati ben 34, 18 dei quali finiti nello specchio della porta.

Dall’altra parte, l’Empoli ha effettuato solamente tre tiri. In un’unica occasione una conclusione dei toscani è finita in porta, ma è stata prontamente respinta da Gollini. 0-0 il risultato finale, nonostante i 34 tiri dell’Atalanta. Più che un match di Serie A, sembra una partita a Fifa.