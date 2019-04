Atalanta-Empoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atalanta-Empoli, 32ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Atalanta di mister Gasperini è pronta ad ospitare l’Empoli di mister Andreazzoli, in occasione della partita della 32esima giornata di campionato di Serie A, in programma lunedì 15 aprile 2019 alle ore 20.30. I padroni di casa, sesti in classifica con 52 punti, ha l’opportunità, vincendo, di superare la Roma e agganciare il Milan al quarto posto. L’Empoli, dal suo canto, occupa la terzultima posizione della classifica con 28 punti.

Atalanta-Empoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Atalanta-Empoli: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Atalanta-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Rasmussen, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Antonelli; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

Atalanta-Empoli: i precedenti del match

Dei 17 precedenti match affronti tra le due squadre, 8 sono state disputate in casa dell’Atalanta, nella quale si contano 3 vittorie per i padroni di casa, 4 pareggi e una vittoria per i toscani.

Atalanta-Empoli: l’arbitro del match

Sarà il signor Manganiello di Pinerolo a dirigere il match tra Atalanta ed Empoli, in programma lunedì 15 aprile 2019 alle ore 20.30, in occasione della 32esima giornata di campionato di Serie A. Tegoni e Bottegoni saranno gli assistenti, mentre Illuzzi IV uomo. Addetti al VAR, Massa e Alassio.

Atalanta-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD), Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.