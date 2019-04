Atalanta-Fiorentina, la papera di Lafont che favorisce il raddoppio dei bergamaschi, che mette la qualificazione in ghiaccio – VIDEO

Grande partita all’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Fiorentina, con un ritmo e un’intensità rari per una gara del nostro calcio. Ilicic su rigore ha risposto al vantaggio viola siglato da Luis Muriel, ma Gomez mette la qualificazione in ghiaccio con la complicità di Lafont.

Sì perchè il portiere francese non trattiene una conclusione tutt’altro che irresistibile del Papu: destro dal limite dell’area, la palla passa sotto il corpo di Lafont e si impenna andando a finire la sua corsa in rete. La finale di Coppa Italia per i bergamaschi è sempre più vicina.