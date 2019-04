Atalanta-Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018/2019 e le probabili formazioni della gara

Atalanta-Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018/2019. Giovedì 25 aprile alle ore 20.45, allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo, la squadra di Gian Piero Gasperini affronta i viola guidati da Vincenzo Montella nella sfida che mette in palio la finale del torneo nazionale. Nella gara d’andata, giocata due mesi fa a Firenze, le due squadre pareggiarono col risultato di 3-3. Per arrivare in finale, all’Atalanta potrà bastare anche un pareggio (per 0-0, 1-1 o 2-2); Fiorentina invece chiamata a vincere o pareggiare con almeno 4 reti segnate per passare il turno. In caso di 3-3 finale, la partita proseguirà ai tempi supplementari e, con eventuale persistenza del risultato, ai calci di rigore.

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1. L’incontro sarà disponibile anche in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay in versione browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Sarà poi possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Atalanta-Fiorentina

Competizione: Coppa Italia 2018/2019

Quando: giovedì 25 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in diretta tv e streaming: Rai 1 – RaiPlay

Stadio: Atleti Azzurri d’Italia (Bergamo)

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (sez. Teramo)

Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni

ATALANTA – Gasperini non può contare sugli squalificati Hateboer e Toloi (quest’ultimo comunque infortunato). Davanti alla porta difesa da Gollini, probabile spazio per Palomino, Mancini e Djimsiti (pronto anche Masiello). A centrocampo, al posto di Hateboer, ci sarà Castagne, con Gosens sulla corsia di sinistra e de Roon e Freuler al centro. In avanti, Ilicic e Zapata sono pronti a supportare Duvan Zapata.

FIORENTINA – Montella, oltre al lungodegente Pjaca, non può contare sul secondo portiere Terracciano. In porta spazio a Lafont, davanti al quale, in linea di difesa, sono pronti Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi; a centrocampo si scaldano Fernandes, Veretout e Benassi. In attacco, probabile spazio al tridente formato da Chiesa, Muriel e Mirallas.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Mancini, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA