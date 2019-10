Atalanta, Freuler: «Non vogliamo restare a zero punti»

Il centrocampista dell’Atalanta Freuler ha commentato il 5-1 incassato all’Etihad Stadium contro il Manchester City

L’Atalanta esce dal terreno di gioco dell’Etihad Stadium con un pesante 5-1 sulle spalle, che compromette il percorso della squadra di Gasperini in Champions League. Così Remo Freuler: «Abbiamo sofferto molto, ma volevamo stare in partita fino alla fine. Ringrazio i tifosi perché come sempre sono al nostro fianco. Sapevamo che il City fossero forte, ma non è finita».

«Ci sono altre tre partite da giocare, non siamo andati in Champions per fare zero punti. Zapata? La sua assenza pesa, è un giocatore straordinario», ha concluso il centrocampista nerazzurro.