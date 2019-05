Atalanta, Gasperini: «Tensione positiva. Champions risultato straordinario»

L’allenatore dell’Atalanta, Gasperini, ha parlato alla vigilia della sfida con il Sassuolo che si giocherà a Reggio Emilia

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara con il Sassuolo. Ecco le sue parole: «Domani abbiamo un avversario da superare ma, è evidente, con una vittoria metteremo il punto a questa annata esaltante. Dipendiamo da noi stessi e non dobbiamo ascoltare i risultati degli altri campi. C’è un po’ di tensione positiva. Potremmo arrivare addirittura terzi, sarebbe ancora più straordinario. Non è stato un grande inizio, a 8 partite eravamo in zona retrocessione, a gennaio eravamo in lotta su tre fronti».

Prosegue Gasperini: «Ho un gruppo di ragazzi straordinari e ora dobbiamo chiudere nel migliore dei modi. Giocare in casa ma fuori? Questo fa parte della follia della stagione, siamo passati sopra a tanti alibi e situazioni. Avrei preferito giocare a Bergamo, è un’anomalia, ma l’Atalanta sta pensando al futuro con i lavori allo stadio».