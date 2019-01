Atalanta: c’è l’offerta di un club arabo per Gomez, ma Gasperini fa muro

L’Al Hilal, società dell’Arabia Saudita, ha imbastito la trattativa per strappare Gomez all’Atalanta, ma ci sono degli ostacoli

La macchina di Gasperini viaggia che è una meraviglia, l’organico è importante e i tifosi della Dea tornano a sognare per un posto in Europa. Al momento l’Atalanta si trova ottava in classifica, ma la zona Champions dista solo a quattro punti. Tante squadre si trovano appaiate appena oltre il terzo posto attualmente occupato dall’Inter, ma non tutte riusciranno a strappare il pass a fine stagione.

L’Atalanta, che attualmente si gode il miglior attacco della Serie A, superiore addirittura a quello della Juventus, sta adesso valutando alcune operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. La più clamorosa in quest’ultimo caso è sicuramente l’offerta dell’Al Hilal di portare il Papu Gomez in Arabia Saudita.

L’ala nerazzurra è tornata al gol contro il Sassuolo dopo due mesi di digiuno, ma potrebbe seriamente considerare l’ipotesi di lasciare Bergamo in questa finestra di mercato. La società araba sarebbe pronta a mettere sul piatto 15 milioni di euro per l’Atalanta e un ricco ingaggio per il capitano della Dea, ma ci sono alcuni ostacoli che attualmente rendono difficile la realizzazione della trattativa. L’Atalanta è infatti già impegnata nella sostituzione di Rigoni e sta sondando il terreno in casa Samp per Saponara. Inoltre, la valutazione attuale del Papu si aggirerebbe intorno ai 20 milioni, pertanto manca anche l’intesa economica. Infine, bisognerà convincere Gasperini a rinunciare ad un uomo spogliatoio che il tecnico di Grugliasco considera fondamentale nel suo schema di gioco.

La trattativa è attualmente in fase di sviluppo, ma l’Al Hilal dovrà tenere presenti tutti questi fattori e mettere sul piatto un’offerta davvero convincente per strappare l’argentino ai nerazzurri.