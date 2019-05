Atalanta, Gomez trascina i nerazzurri a Reggio Emilia

Gomez ha fatto le fortune dell’Atalanta anche nell’ultima partita del campionato. Numeri offensivi impressionanti per l’argentino

Il Papu Gomez ha coronato una grandissima stagione individuale trascinando l’Atalanta alla vittoria contro il Sassuolo. Il successo ha così dato l’accesso in Champions. La gara non era iniziata bene per la Dea, ma l’argentino è stato decisivo come al solito.

Oltre al gol, ha effettuato ben 5 tiri (recordman dei suoi), 3 passaggi chiave, 8 cross e 54 passaggi totali. Pur avendo saltato gli ultimi 10′.