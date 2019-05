Atalanta, Ilicic: «Nel calcio odio solo riscaldamento e Fantacalcio»

Le parole di Josip Ilicic, calciatore dell’Atalanta, che svela un retroscena sul suo rapporto con il Fantacalcio

Josip Ilicic dell’Atalanta ha parlato al sito ufficiale della Dea raccontando alcune curiosità sulla sua carriera. Il giocatore ha iniziato a giocare a calcio ormai 25 anni fa e odia soprattutto due cose: il riscaldamento e il Fantacalcio.

Così lo sloveno: «Odio solo due cose nel calcio: fare il riscaldamento e sentir parlare di Fantacalcio, come se noi calciatori pensassimo a questo gioco. Noi scendiamo in campo per la società, per i tifosi, per la società, per la squadra e per noi stessi. Il gol più bello? Quello di Dortmund contro il Borussia».