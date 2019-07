Atalanta, inizia ufficialmente la stagione. C’è una Champions da preparare

Atalanta, iniziata ufficialmente oggi la nuova stagione. Gasperini a lavoro per preparare un’annata condita dalla Champions League

Le vacanze sono finite anche per l’Atalanta. Nella giornata di oggi i ragazzi di Gasperini si sono ritrovati nel centro sportivo di Zingonia per dare l’ufficiale inizio alla nuova stagione. Sarà la preparazione più importante della storia della Dea, perché all’orizzonte c’è un girone di Champions League da disputare. Un traguardo raggiunto in maniera meritata e che rappresenta il punto attualmente più alto della gestione del tecnico torinese.

Da domani partono gli intensi lavori: programmati al comunale di Clusone doppi allenamenti fino alla giornata di domenica, in cui ci sarà spazio per la prima amichevole stagionale contro la rappresentazione locale. Mancheranno ancora i nazionali, come Duvan Zapata. Il reduce dalla Coppa America raggiungerà la squadra successivamente.