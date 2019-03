Atalanta, corteo di solidarietà per il “Bocia”: la curva si mobilita – FOTO

Atalanta, in fase della partita contro l’Empoli del 15 aprile, la curva sta organizzando un corteo per il “Bocia”, leader della Nord – FOTO

La curva Nord dell’Atalanta si mobilita per il suo leader, Claudio Galimberti, meglio noto come il “Bocia”. Il capo della curva atalantina è inibito fino al 2022, ma i suoi “compagni” di curva non ci stanno e intendono fare qualcosa, per mostrare la loro solidarietà.

Infatti sulla pagina Facebook Sostieni la Curva, il profilo ufficiale della Curva Nord, è comparsa la grafica di un volantino che spiega l’evoluzione del corteo, che si terrà a Bergamo il 13 aprile, due giorni prima della partita con l’Empoli.