Atalanta Lipsia, Stromberg: «Ci sarà la spinta dei tifosi, occhio a Forsberg»

L’ex nerazzurro Stromberg ha parlato in vista della partita di Europa League tra Atalanta e Lipsia

Glenn Stromberg, storico ex capitano dell’Atalanta, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del ritorno in Europa League contro il Lipsia.

ATALANTA EUROPEA – «Ma anche l’Atalanta ha fatto l’esperienza necessaria per impararlo. Tre stagioni in Europa con vittorie importanti come quelle sul Liverpool, l’Ajax o prima ancora il Valencia. Stiamo parlando di una squadra che è arrivata a un soffio dalla semifinale di Champions due anni fa. Questa Dea non è più una sorpresa, ma una realtà che mette paura anche alle grandi fuori dall’Italia».

POSTO IN SEMIFINALE – «Legittimamente. L’1-1 di Lipsia è un buon risultato. Devo essere sincero, prima della gara di andata contro i tedeschi ero un po’ preoccupato. Avevo visto giocare il Lipsia e mi aveva sempre impressionato, anche in Champions contro avversarie di livello come il Psg, il Manchester City o lo scorso anno lo United. E’ una squadra forte. E invece la “mia” Dea ha giocato una grande partita, passando in vantaggio e collezionando occasioni da gol, forse anche più dei padroni di casa».

FATTORE TIFOSI – «Spero di sì. Io mi aspetto una spinta in più dal pubblico nerazzurro. Dopo quello che abbiamo passato negli ultimi due anni, è bello tornare a vivere una serata speciale tutti assieme. Anche se io, purtroppo, non potrò esserci per motivi di lavoro. La vedrò facendo il tifo dalla tv…».

FORSBERG – «Lo conosco bene, è uno dei talenti più importanti che abbiamo in Svezia. Ragazzo serio e calciatore molto versatile, che può giocare sia in fascia che più centrale. E’ bravo a liberarsi per calciare e attenzione, ha un gran tiro. Qualora giocasse, l’Atalanta dovrà essere brava a non lasciargli spazio per concludere perché è in grado di trovare il gol anche da situazioni apparentemente innocue».

MURIEL E ZAPATA – «Meglio, così Gasperini ha due attaccanti in grado di decidere la partita in ogni momento. L’abbondanza di scelte non è mai un problema, ma un’opportunità. Staffetta o insieme? Su questo mi fido del Gasp (ride ndr). All’andata l’Atalanta mi è piaciuta con un solo attaccante e tanti giocatori dietro capaci sia di inserirsi che di portare pressione sul primo possesso del Lipsia. Ma quando hai giocatori del calibro di Muriel e Zapata è normale avere il dubbio se schierarli insieme. Il primo quando è in giornata può segnare contro chiunque; il secondo se sta bene è dinamite pura, uno dei migliori in Serie A».

PRONOSTICO – «No, dai. E’ una partita troppo aperta, difficile sbilanciarsi. Posso però dire che l’Atalanta ce la può fare e se va in semifinale, parte da favorita sia con i Rangers che con il Braga. Anche se andare a giocare a Glasgow, in quello stadio, sarebbe da brividi…».