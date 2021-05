Atalanta-Milan in tv e streaming: dove vederla

La Dea di Gasperini sfida i rossoneri di Pioli nel derby lombardo dell’ultima giornata di Serie A che può valere la Champions per gli ospiti: dove vedere Atalanta-Milan

Il Milan di Stefano Pioli si gioca tutto negli ultimi 90 minuti della Serie A 2020/2021 e sfida l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel derby lombardo della 38ª e ultima giornata. Bergamaschi al 2° posto con 78 punti e già sicuri della qualificazione alla prossima Champions League, meneghini attualmente terzi a quota 76 con il Napoli, che in caso di conseguimento dei 3 punti tornerebbero a loro volta nella più importante compezione europea e si metterebbero al riparo da una rimonta della Juventus. Atalanta-Milan: la partita si giocherà Domenica 26 maggio 2021 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

La gara Atalanta-Milan sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 del satellite). La telecronaca di Atalanta-Milan è stata affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Domenica 23 maggio 2021

Fischio d’inizio: Ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 256 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, NOW

Stadio: Gewiss Stadium Bergamo)

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia



