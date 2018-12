Atalanta-Napoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atalanta-Napoli, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Napoli di Carlo Ancelotti in occasione del posticipo della 14ª giornata di Serie A che avrà luogo stasera alle 20.30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Dopo la vittoria della Juventus contro la Fiorentina di sabato scorso, il Napoli ha bisogno di portare a casa punti preziosi per cercare di non staccarsi troppo dalla capolista e tenere a distanza l’Inter, che ieri ha pareggiato contro la Roma. L’Atalanta, a sua volta, arriva dalla sconfitta contro l’Empoli che ha interrotto un periodo estremamente positivo per la squadra di Gasperini che con una vittoria stasera si avvicinerebbe alla zona della classifica che permette la qualificazione all’Europa League.

Atalanta-Napoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Atalanta-Napoli: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Atalanta-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

L’Atalanta di Gasperini, che deve far fronte alla pesante assenza di Ilicic, squalificato, dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 3-4-1-2. In difesa Mancini, Palomino, Masiello, mentre al centrocampo Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens. Reparto offensivo con Zapata e Rigoni, con Gomez a fare da supporto.

Il Napoli di Ancelotti, ancora privo di Ounas e Verdi, si dovrebbe invece affidare al 4-4-2, con Maksimovic, Albiol, Koulibaly e Mario Rui in difesa. In mezzo al campo Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz, mentre in attacco i soliti Insigne e Mertens, con Milik in panchina..

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Rigoni, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Toloi, Djimsiti, Reca, Castagne, Ali Adnan, Valzania, Varnier, Pessina, Pasalic, Barrow Allenatore: Gasperini

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens. A disposizione: Karnezis, D’Andrea, Albiol, Luperto, Ghoulam, Malcuit, Rog, Zielinski, Diawara, Milik, Ounas Allenatore: Ancelotti

Atalanta-Napoli: i precedenti del match

Atalanta e Napoli si sono scontrate per ben 47 volte a Bergamo, con i padroni di casa in vantaggio per 20 vittorie contro 9, mentre 18 sono i pareggi. Per quanto concerne le reti, inoltre, i nerazzurri vantano 68 gol a 48.

Per quanto riguarda la scorsa stagione, Atalanta e Napoli si sono sfidate il 21 gennaio 2018 in occasione della seconda giornata di ritorno, conclusa con la vittoria del Napoli grazia ad un gol di Mertens. Considerando gli ultimi cinque precedenti si registra una perfetta parità con due vittorie a testa e un pareggio.

Atalanata-Napoli: l’arbitro del match

Sarà il signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste l’arbitro che dirigerà il match tra Atalanta e Napoli, in programmi lunedì 3 dicembre alle ore 20.30. Sono ben tredici i precedenti di Giacomelli con i nerazzurri tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, con sette vittorie, quattro sconfitte e due pareggi. Sono invece undici i precedenti del Napoli con il fischietto friulano, con un bilancio di otto vittorie, due pareggi e una sconfitta. Vivenzi e Alassio, invece, saranno i guardalinee, Doveri il quarto uomo. Al VAR ci sarà Irrati assistito da Lo Cicero.

Atalanta-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.