Atalanta, ora tocca a Percassi. A Gasperini serve una squadra pronta

Percassi deve mantenere la parola data e consegnare in mano a Gasperini un’Atalanta immediatamente pronta per non sfigurare in Europa

Gian Piero Gasperini ha giurato amore all’Atalanta. Nonostante la concreta offerta da parte della Roma, il tecnico piemontese ha deciso di proseguire la sua avventura in Lombardia. Facile immaginare la sua voglia di disputare la Champions League conquistata meritatamente sul campo. Percassi, senza dubbio, qualche promessa gliel’avrà fatta. Adesso per il patron orobico è tempo di mantenere la parola data.

Va costruita una squadra pronta nell’immediato, che possa continuare a lottare per i posti europei in campionato e non sfigurare in Champions. Bisogna far fronte alle eventuali cessioni, ma la volontà comune è quella di tenere l’ossatura della rosa. A meno di offerte irrinunciabili, certo. Che potrebbero arrivare, per giocatori come Castagne (piace al Napoli) o Ilicic. Da capire invece, la situazione legata a Zapata. Fa gola a tantissimi club.