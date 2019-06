Atalanta, Percassi e la Champions: «Quella musica è roba da fuori di testa»

Atalanta, Percassi parla delle emozioni provate durante la finale di Champions, in attesa di sentire quella musica suonare per la sua squadra

Antonio Percassi non vede l’ora di ammirare la sua Atalanta in Champions League. Il presidente degli orobici, intercettato dai microfoni di Sky Sport, ha parlato della finale di ieri sera: «Partita incredibile, soprattutto per l’atmosfera».

Percassi poi parla della qualificazione dell’Atalanta: «Ho i brividi se penso che presto sentiremo quella musica suonare per noi. È una roba da fuori di testa».