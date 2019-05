Atalanta, Percassi: «Il mani di Bastos era rigore, è clamoroso»

Anche Percassi ha protestato per il rigore non dato all’Atalanta nella finale di Coppa Italia contro la Lazio: le parole del presidente

Caos in casa Atalanta per il rigore non dato alla Dea in finale di Coppa Italia. Dopo Gasperini, si è fatto sentire anche il presidente del club bergamasco Percassi. Queste le sue parole.

«Il mani di Bastos è un episodio clamoroso, era rigore ed espulsione, avrebbe cambiato la partita. Non ci sono dubbi, lo abbiamo visto e rivisto» ha dichiarato il presidente della Dea.