Atalanta, quale umore dopo la Coppa? La stagione è ancora nel clou

L’Atalanta deve immediatamente mettere alle spalle la sconfitta contro la Lazio per continuare la corsa alla Champions

La vittoria della Coppa Italia sarebbe stato un giusto premio a Gasperini per il lavoro portato avanti all’Atalanta non solo in questa stagione. La squadra ha forse accusato leggermente la pressione, ovvia, che deriva da una gara che vale un trofeo. Gli orobici non sono apparsi brillanti come al solito, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. A questo si aggiungono gli episodi che hanno scaturito le polemiche, e il risultato fa che è la Lazio a vincere.

Adesso c’è da far fronte con quello che potrebbe essere un normalissimo contraccolpo psicologico, dovuto alla delusione del mancato successo. Gasperini dovrà in questi giorni lavorare più da motivatore che da esperto tecnico, poiché sarebbe un vero peccato perdere in poche settimane quanto di buono fatto durante l’anno. Primo scoglio verso la Champions, la Juventus a Torino. Bianconeri già ampiamente sazi, ma sicuramente vogliosi di salutare al meglio il loro pubblico.