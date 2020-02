Atalanta-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Roma: spareggio Champions al Gewiss Stadium fra i nerazzurri di Gasperini e i giallorossi di Paulo Fonseca

La sfida per la Champions League fra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Roma di Paulo Fonseca accende il sabato sera della 24ª giornata di Serie A. I nerazzurri, quarti in classifica con 42 punti, precedono di 3 lunghezze i giallorossi, attualmente al 5° posto a quota 39. Atalanta-Roma: l’anticipo della 24ª giornata di Serie A si giocherà sabato 15 febbraio 2020 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Atalanta-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Atalanta-Roma sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Non è ancora stato reso noto il nome del telecronista di Atalanta-Roma su DAZN.

Atalanta-Roma, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 15 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Gewiss Stadium (Bergamo)

Dove vederla in streaming: Segui live Atalanta-Roma solo su DAZN

Arbitro: in attesa di designazione



Le probabili formazioni

ATALANTA – Gasperini dovrebbe affidarsi a Duvan Zapata in attacco, con Gómez e Ilicic a sostegno. A centrocampo tornerà dopo la squalifica De Roon, che dovrebbe essere affiancato in mezzo da Freuler, in vantaggio su Pasalic. Sulle fasce è probabile la conferma di Castagne e Gosens. In difesa, davanti al portiere Gollini, linea a tre composta da Toloi, Palomino e Djimsiti.

ROMA – Fonseca ritroverà Lorenzo Pellegrini dopo il turno di stop, con il classe 1996 che riprenderà il suo posto sulla trequarti accanto ad Under e Perotti (favorito su Kluivert) alle spalle del centravanti Dzeko. Problemi in mediana, con la squalifica di Cristante che si somma all’assenza per infortunio di Diawara. La soluzione potrebbe essere rappresentata dall’avanzamento di Mancini accanto a Veretout, con l’inserimento dell’argentino Fazio al centro della difesa in coppia con Smalling. Santon, in vantaggio su Spinazzola, e Kolarov, saranno i due terzini. In porta giocherà Pau López.



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez, Ilicic; D. Zapata. All. Gasperini

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

