Atletico Madrid, colpo Herrera. Un lusso a parametro zero

L’Atletico Madrid perde Rodri ma si cautela immediatamente con Herrera. Il messicano, svincolato, era desiderato da tanti club

L’Atletico Madrid continua la sua campagna di rafforzamento. L’ultimo colpo è di quelli semplici semplici, arrivato direttamente a parametro zero. Si parla di Hector Herrera, bandiera del Porto andato in scadenza nel recentissimo 30 giugno. Giusto il tempo di formalizzare gli accordi con i Colchoneros e appena tre giorni dopo ecco l’ufficialità. Conforme all’anno che corre, ovvero con un semplice tweet. Raccoglie l’eredità di Rodri, a sua volta accasatosi in giornata al Manchester City.

Dalla lista degli svincolati si deve, quindi, depennare il nome del messicano. Un giocatore completo a tutto tondo: abile in regia, in interdizione, fisico e tecnico. Meglio di così. Tanto che molte squadre avevano adocchiato la sua situazione, la Roma in primis. I giallorossi si misero in contatto col Porto già la scorsa estate, ma i Dragoes non ne vollero sapere di perdere il loro capitano. Adesso non hanno potuto più farci nulla, l’avventura di Herrera con l’Atletico Madrid è pronta a iniziare.