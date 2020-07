Il presidente dell’Atletico Madrid spegne le voci su una possibile partenza di Oblak

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, in una intervista a Marca ha spento le voci che vorrebbero l’addio di Jan Oblak a fine stagione.

«Per me Oblak è il miglior portiere del mondo. Ho sempre detto che ha un contratto con l’Atletico, non è strano che abbia ricevuto offerte da altri grandi club come il nostro. Ma è un calciatore dei Colchoneros e stop».