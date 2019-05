C’è anche l’Atletico Madrid su James Rodriguez. Il calciatore colombiano potrebbe finire alla corte di Simeone: pronta l’offerta

L’Atletico Madrid è sulle tracce di James Rodriguez. Il trequartista colombiano classe 1991 non dovrebbe essere riscattato dal Bayern Monaco e dovrebbe fare, almeno temporaneamente, ritorno al Real Madrid.

Il giocatore ha molto mercato e sarebbe finito nel mirino di Juventus, Napoli e Atletico Madrid. Secondo El Chiringuito, il club spagnolo starebbe pensando a un’offerta da 50-60 milioni. Il Bayern può riscattarlo per 42 milioni ma potrebbe anche rispedirlo al mittente. Possibile un nuovo futuro in Spagna per il giocatore ex Monaco e Porto.