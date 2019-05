L’Atletico Madrid piomba su Joao Felix per sostituire Griezmann

Dopo l’addio di Griezmann, l’Atletico Madrid si guarda intorno in cerca di attaccanti: l’obiettivo è Joao Felix

In estate l’Atletico Madrid dovrà lavorare duramente per cercare un degno sostituito di Griezmann, che ha già annunciato il suo addio. Secondo Sky Sport, gli spagnoli avrebbero individuato il profilo giusto in Joao Felix.

Il giovane talento portoghese piace molto alla dirigenza del club madrileno, che è rimasto impressionato dai suoi 19 gol e 11 assist in 42 gare in stagione. Per farlo partire, il Benfica chiede il pagamento della clausola di 120 milioni di euro. Secondo Marca però l’affare potrebbe essere facilitato da Jorge Mendes, che è in ottimi rapporti con il CEO dell’Atletico Madrid.