Atletico Madrid, Joao Felix in uscita: le big studiano il grande colpo

Il futuro di Joao Felix potrebbe essere lontano dalla Spagna e dall’Atletico Madrid già a gennaio, le big europee si muovono per il portoghese.

Secondo quanto riportato da Marca, l’esterno impegnato nei Mondiali in Qatar, potrebbe cambiare squadra nel mercato invernale. L’agente, Jorge Mendes, avrebbe ricevuto mandato per cercare una nuova sistemazione. Chelsea e United in Premier League, Psg in Francia e Bayern in Germania, queste le squadre sulle tracce del talento portoghese.