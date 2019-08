Joao Felix ha offerto un grande esordio in Atletico Madrid-Getafe. Strepitosa la giocata che porta al rigore sbagliato da Morata

In Spagna non si fa altro che parlare della prima partita di Joao Felix con l’Atletico Madrid. L’ex Benfica ha confezionato la giocata forse migliore del primo turno di Liga, con una incredibile progressione che – dopo aver saltato 4 uomini – ha procurato il rigore per i colchoneros.

Il talento portoghese ha giocato vicino a Morata nel rombo di Simeone. Joao Felix ha mostrato grande sensibilità senza palla, facendosi trovare bene tra le line. Nella slide sopra riceve bene il filtrante di Saul, si gira e serve il terzo uomo (Thomas).