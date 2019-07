Joao Felix si presenta all’Atletico Madrid: «L’età? Non è un problema, mi sento un giocatore maturo. Mi hanno voluto più di tutti»

Joao Felix è il giocatore scelto dall’Atletico Madrid per provare a dimenticare il prima possibile Antoine Griezmann. Una cifra mostre, quella sborsata dagli spagnoli, per accaparrarsi il talento dal Benfica. Che arriva con una grossissima responsabilità a fronte di un’età molto precoce. Non è questo a spaventarlo: «Mi sento già un giocatore maturo avendo già esperienza in prima squadra».

Non mancano gli elogi verso il suo nuovo tecnico, Diego Simeone: «È un allenatore che trasmette molta grinta alla sua squadra e che sa motivare i giocatori». Toccherà a Joao Felix adesso ripagare la grande fiducia che l’Atletico ha riposto in lui, fattore che rimarca l’attaccante stesso: «Molte squadre mi volevano, l’Atletico è stata quella che mi ha richiesto di più».