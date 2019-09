Atletico Madrid Juve: Bonucci difende da leader

Bonucci ha giocato una grande partita in Atletico Madrid Juve. E’ pure entrato nell’azione del primo gol

Nell’ultima trasferta al Wanda Metropolitano, Bonucci aveva offerto una delle sue peggiori prestazioni alla Juve. Ieri invece è stato il migliore in campo, con la retroguardia che – col rammarico dei gol su piazzato – ha retto bene l’assalto dell’Atletico Madrid.

La Juve concedeva l’ampiezza, coi colchoneros che hanno crossato a ripetizione. Tuttavia sia Bonucci che De Ligt hanno retto bene, su azione non si è rischiato molto. Bonucci ha poi fatto bene anche negli interventi palla a terra, come quello su Diego Costa da cui è nata la ripartenza del primo gol: il difensore ha effettuato un meraviglioso lancio lungo per Higuain.