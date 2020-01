Atletico Madrid, Oblak: «Noi sfortunati, pensiamo la resto della stagione»

Tutta la delusione di Oblak, estremo difensore dell’Atletico Madrid, dopo la sconfitta contro il Real in Supercoppa

Jan Oblak è intervenuto ai microfoni di Nove dopo la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna rimediata dall’Atletico contro il Real Madrid. Ecco le sue parole.

«Loro ai rigori hanno segnato e noi no, ora dobbiamo pensare al resto della stagione. Abbiamo controllato buona parte della partita, non abbiamo avuto occasioni chiarissime, ma ci siamo andati vicini. Guardi tutto e studi, ma alla fine chi decide è il tiratore. Valverde? Ha fatto quel fallo per impedirci di segnare e ci ha negato una chiara occasione da gol. Volevamo vincere, non siamo stati fortunati».