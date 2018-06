La Fiorentina ha in rosa Nikola Milenkovic che fa tanta gola al Cholo Simeone, l’Atletico Madrid è sul serbo, ma i viola non mollano

La Fiorentina ha in rosa il nuovo Nemanja Vidic? Probabilmente, ma a Firenze i paragoni non piacciono. Fatto sta che Nikola Milenkovic, fresco di esordio al Mondiale con la Serbia, sta crescendo molto bene e piace ai grandi club d’Europa. Uno su tutti l’Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone lo ha osservato da vicino quando è andato dai viola a seguire il figlio attaccante e ne è rimasto parecchio impressionato. Secondo Il Corriere dello Sport, il Cholo lo vorrebbe all’Atletico Madrid e avrebbe già fatto una prima timida richiesta. La Fiorentina da quell’orecchio non ci sente.

La squadra toscana non vuole venderlo nemmeno per trenta milioni di euro – e c’è chi, addirittura pensa parla di quaranta milioni. Milenkovic, nonostante le avances dell’Atletico Madrid, rientra nella rosa di Pioli con cui i viola vogliono mettere in atto un progetto per il futuro. Il difensore serbo si è reso protagonista di un buon finale di stagione sia come centrale sia come esterno adattato, per questo la Fiorentina se lo tiene e lo coccola. Niente Atletico Madrid per Milenkovic, almeno per ora.