Atletico, Simeone ammette: «Soffriremo sempre con Real e Barcellona»

Atletico, Simeone ammette: «Soffriremo sempre con Real Madrid e Barcellona, sono i migliori al mondo»

Manca poco all’inizio della prossima stagione di Liga e l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha ammesso le difficoltà che il suo club potrà affrontare contro le altre due big spagnole. Ecco le sue parole:

«Soffriremo sempre. Non smettiamo di soffrire, non importa quanto vinciamo. Competere contro i potenti, contro il Real Madrid e Barcellona, i migliori al mondo, non è semplice. Dopo che si finisce al secondo posto si inizia a pensare di avere una possibilità di competere con loro. Prima di tutto vogliamo competere meglio tra di noi e per poi competere con gli altri»