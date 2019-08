Cerezo: «James Rodriguez? L’Atletico Madrid è forte anche così»

Enrico Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, parla di James Rodriguez, spesso accostato al suo club: le parole

Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di James Rodriguez, accostato spesso alla sua società.

«James? La nostra squadra è forte così e crediamo di essere già competitivi come siamo per tutte le competizioni. La rosa è chiusa. Nel calcio non si può mai sapere cosa accadrà domani. Oggi posso dire solo che siamo forti così e che la rosa è già fatta» ha dichiarato il numero uno dei colchoneros.