Augello: «La Sampdoria il culmine di un percorso, è un sogno»

Tommaso Augello approda alla Sampdoria dopo un lunghissimo percorso. Il terzino racconta così le sue emozioni

Le parole rilasciate al sito ufficiale blucerchiato da Tommaso Augello, neo giocatore della Sampdoria, esprimono tutta la sua felicità nel veder finalmente realizzato il suo sogno. Il terzino ha parlato così dell’arrivo a Genova.

«La Sampdoria rappresenta il culmine di un percorso iniziato dalla Serie D otto anni fa. Ho passato tre stagioni tra i dilettanti. Poi sono approdato nei professionisti con il Giana per altri tre e infine in Serie B con lo Spezia per altri due. Arrivare qui è bellissimo, è un sogno e farò di tutto per ripagare la fiducia riposta in me. Per quello che ne sapevo io la Sampdoria non si è mai interessata durante il campionato, verso fine maggio però il mio procuratore mi ha annunciato di aver sentito Carlo Osti e che forse ci sarebbe stata la possibilità di venire qui» ha dichiarato il classe ’94.