Aulas, presidente Lione: «Temo Pjanic, è il miglior regista al mondo»

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, è intervenuto a Tuttosport per analizzare il match di Champions League con la Juventus. Ecco le sue parole su un ex giocatore, Miralem Pjanic: «Temo lui. È il giocatore più creativo della Juventus è il miglior regista del mondo in questo momento. Non lo dico soltanto io. La pensa così anche Juninho. Averlo di nuovo con noi sarebbe fantastico. Un sogno, appunto. Vederlo al PSG sarebbe difficile per me, ma penso che lo sia anche per lui. Lo considero come un figlio».