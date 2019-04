Raffaella Auriemma, giornalista tifoso del Napoli, ha parlato del caso Allegri-Adani, criticando duramente il tecnico bianconero

Anche Raffaele Auriemma dice la sua sul caso Allegri-Adani. Il giornalista tifoso del Napoli è intervenuto sulla querelle tra il tecnico della Juventus e l’ex difensore che ieri hanno avuto un alterco in diretta su Sky Sport sul bel gioco e sui trionfi.

Questo il post del giornalista napoletano sui social: «Premesso che un tecnico non puó essere aggredito in tv, ma quando # Allegri sente che si può vincere giocando bene, gli risale dallo stomaco l’umiliazione dell @ AFCAjax e non trattiene il rigurgito di amarezza che nemmeno 6 scudetti hanno curato. Diagnosi: ossessione da # Champions».