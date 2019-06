Australia in vantaggio su rigore: fallo di Sara Gama su Kerr – VIDEO

Australia Femminile in vantaggio sull’Italia dopo 22 minuti. Kerr in gol dopo aver sbagliato il rigore: le ultime

Australia in vantaggio dopo 22 minuti di gioco nel corso del match con l’Italia. Il Mondiale Femminile regala subito emozioni con le australiane avanti grazie al gol di Kerr.

Sara Gama trattiene Kerr in area: calcio di rigore per l’Australia. Ammonizione per la numero 3 azzurra. Giuliani dal dischetto batte Kerr ma il pallone rimane lì e ala capitana australiana ribadisce in porta, portando in vantaggio la sua Nazionale.