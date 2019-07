Babacar verso l’addio al Sassuolo: piace in Spagna e non solo

Babacar è in uscita dal Sassuolo. Il giocatore senegalese piace molto a vari club, tra cui uno spagnolo. Le ultime dal mercato

Dopo vari anni passati in Serie A, Babacar potrebbe lasciare l’Italia. L’attaccante senegalese piace molto a vari club, tra cui la Spal, ma non solo. Anche dall’estero arrivano offerte per il giocatore del Sassuolo.

Come spiega il Corriere dello Sport, in Spagna il giocatore piace molto al Leganes. Offerte anche dall’Inghilterra, dove interessa al Crystal Palace. Il Sassuolo chiede almeno 7 milioni.