Brutto gesto di Bakayoko nel corso della sfida contro il Bologna. Scintille con Rino Gattuso a bordocampo. Le ultime

Gattuso ha chiesto a Bakayoko di entrare in campo, il centrocampista ha chiesto tempo per riscaldarsi ancora e ha rimandato il rientro in campo. Il tecnico del Milan ha avuto un battibecco con il giocatore che ha visibilmente mandato a quel paese e non sembra aver utilizzato parole gentili nei confronti dell’allenatore.

I due, a gesti, se le sono promesse negli spogliatoi. José Mauri è entrato in campo al posto dell’ex Chelsea che a questo punto saluta il Milan. Baka ha fatto pagare a Rino la decisione di mandare la squadra in ritiro in settimana, proprio per un ritardo del centrocampista francese.