Tiemouè Bakayoko, centrocampista del Milan, ha parlato della sfida contro la Juventus e anche del futuro

Il Milan ha perso in casa della Juventus per 2-1 ma tante le polemiche per l’arbitraggio di Fabbri. Tiémoué Bakayoko è tornato a parlare della sfida persa a Torino. Ecco le sue dichiarazioni a Milan Tv: «E’ stata una buona partita. Tutta la squadra ha fatto bene anche se abbiamo perso. Di sicuro ci sono stati dei segnali positivi. Sono contento della mia partita e di essere stato decisivo nell’azione del gol, peccato però che non sia servito a niente. Anche contro l’Inter ho segnato ma non è servito. Ora però dobbiamo continuare a lavorare».

Prosegue Bakayoko: «Penso che l’arbitro abbia sbagliato in alcune situazioni, penso che il VAR sarà sempre più usato in tutto il mondo, penso che su alcune situazioni avremmo meritato miglior sorte. Dispiace perché abbiamo fatto una bella gara ma non possiamo nasconderci dietro l’arbitro perché abbiamo preso due gol evitabili. Il Milan deve tornare grande e lo farà. Noi dovremo essere bravi a fare tesoro dei nostri errori in vista del futuro».