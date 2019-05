Bakayoko, niente riscatto per il Milan: decisione presa

Bakayoko, con l’ultimo scontro con Rino Gattuso, ha di fatto detto addio al Milan. Il club non lo riscatterà a fine stagione

Tiemouè Bakayoko lascerà il Milan al termine della stagione. Il centrocampista dei rossoneri andrà via, non sarà riscattato dal club rossonero. Il giocatore, secondo Il Corriere della Sera, pagherà con la mancata conferma il «Fuck off, man» ripetuto più volte a Rino Gattuso nel corso della sfida contro il Bologna. Il giocatore non è entrato in campo al posto di Biglia (lui ha dichiarato di non aver rifiutato l’ingresso in campo), facendo infuriare il tecnico milanista per la perdita di tempo.

Baka è arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. I rossoneri, nonostante le buone prestazioni, non lo riscatteranno. Il calciatore ha rovinato tutto in poche settimane. Si parla di una vita notturna non particolarmente da professionista. Poi il ritardo di 90 minuti che ha fatto infuriare Gattuso e ha portato il Milan in ritiro. Infine, il battibecco contro il Bologna. Una situazione inaccettabile che il giocatore pagherà con il mancato riscatto. Con grande rammarico dei rossoneri che avevano pensato di confermare il centrocampista ex Monaco, visto il rendimento offerto dal giocatore nella seconda parte di stagione.