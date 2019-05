Baldini: «Sarebbe più facile allenare la Roma di una squadra di Serie C»

Silvio Baldini, allenatore della Carrarese, ha lanciato una bordata alla Roma e anche ai suoi ex allenatori

Mai banale e senza peli sulla lingua Silvio Baldini. Il tecnico della Carrarese ha parlato ai microfoni della rivista Contrasti, ed è tornato sul consiglio dato ad Antonio Conte, ovvero proporsi alla Juventus: «Non voglio farmi pubblicità per questo episodio. Lui è un amico, quel mio suggerimento nasce da una storia particolare che Conte conosce ed è importante che la conosca solo lui».

Baldini ha poi parlato del suo futuro e ha risposto alla domanda su una possibile auto-candidatura per la panchina della Roma: «Riceverei un rifiuto ovunque in caso di proposta. Del resto non ho una storia così importante, ognuno raccoglie ciò che ha seminato. Però è più facile allenare la Roma che una squadra di Serie C: con calciatori di qualità superiore, è più facile vedere realizzata la propria idea di calcio».