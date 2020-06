Balotelli-Brescia, guerra aperta: il club pronto al ricorso

Continua la guerra tra Mario Balotelli e il Brescia. Dopo la richiesta di reintegro, risponde Cellino: è pronta la soluzione

Guerra aperta tra Mario Balotelli e il Brescia. Il club non ha apprezzato come l’attaccante si sia allenato durante la quarantena, tanto che la sua condizione alla ripresa non sarebbe stata quella ideale. Il giocatore, inoltre, non avrebbe usufruito al meglio del preparatore messo a sua disposizione alla ripresa degli allenamenti.

Dopo essersi allenato in solitaria, l’attaccante ha chiesto il reintegro in gruppo attraverso una lettera. La risposta di Cellino dovrebbe arrivare presto: e per vie legali: come spiega infatti La Gazzetta dello Sport, il club invierà all’attaccante un rinvio in tribunale. Le rondinelle vogliono far partire il ricorso per la risoluzione unilaterale del contratto.