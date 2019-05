Mario Balotelli attraverso i social, non ha dubbi sulla sua preferenza nell’eterno duello tra Messi e Cristiano Ronaldo. Il giocatore del Marsiglia, si schiera con l’argentino, che con la doppietta contro il Liverpool ha raggiunto a quota 600 gol proprio il portoghese

Ha voluto dire la sua anche Balotelli, che dopo la grande doppietta di Messi in Champions League, rimarca il fatto che secondo lui l’argentino e il portoghese, non sono nemmeno da mettere a confronto.

Questa la sua frase di Balotelli: «Messi fenomeno. Per il bene del calcio per favore non paragonatelo più al 7 della Juve». Il duello tra i due fuoriclasse degli anni 2000, non finirà mai e nella storia del calcio recente, a fasi alterne i due si sono superati a vicenda. Per quanto riguarda Balotelli, invece nessun dubbio, lui preferisce Messi a Cristiano Ronaldo.