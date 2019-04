Balotelli ritorna Super Mario: punizione perfetta in allenamento – VIDEO

Balotelli, durante l’allenamento con l’Olimpique Marseille, sfoggia uno dei suoi cavalli di battaglia: il gol su punizione – VIDEO

Mario Balotelli trova sempre il modo di far parlare di sè, e questa volta lo fa nel modo migliore possibile, ovvero grazie alle sue doti tecniche. Su Twitter, infatti, circola un video di Super Mario in allenamento.

Il video mostra l’attaccante ex Inter e Milan calciare una punizione perfetta. Questo non stupisce, conoscendo il talento di Balotelli. A Marsiglia, poi, sembra aver trovato il suo habitat: da quando è all’OM in 9 partite, ha messo a segno 7 gol.