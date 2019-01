Sarà Luca Banti ad arbitrare il match di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan. Ecco i precedenti e le ultimissime

Mercoledì in Arabia per Juventus e Milan, attese dalla sfida di Supercoppa italiana che assegnerà il primo trofeo della stagione. Sarà Luca Banti a dirigere l’incontro tra i bianconeri e i rossoneri che si giocherà mercoledì in Arabia, a Gedda, alle 18.30 italiane. Insieme al fischietto livornese gli assistenti Preti e Passeri. Il quarto uomo sarà Di Bello. Al Var ci saranno Guida e Vuoto. Arbitro riserva Bindoni.

Banti arbitrerà la Juventus per la 35esima volta nella sua carriera (solo Roma e Napoli hanno avuto il fischietto livornese come primo arbitro in più occasioni). I precedenti sorridono ai bianconeri con 23 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. L’arbitro toscano ha diretto la Juve di Allegri, in questa stagione, in due occasioni: Juve-Napoli 3-1 e Atalanta-Juventus 2-2. Sono 25 invece i precedenti tra Luca Banti e il Milan: bilancio non particolarmente favorevole con 7 vittorie, 10 pareggi e 8 ko. Ultimo incrocio il 25 novembre 2018, all’Olimpico: Lazio-Milan 1-1.