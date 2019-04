Barcellona, Arda Turan ai saluti: Inter alla finestra per il turco

Il Barcellona vuole cedere Arda Turan per non perderlo a zero. L’Inter ci pensa, il nome del turco può tornare di moda

Il Barcellona ha intenzione di liberarsi di Arda Turan. L’ex campione dell’Atletico Madrid ha deluso in maglia blaugrana, e a fine stagione rientrerà dal prestito all’İstanbul Başakşehir, in cerca di una nuova destinazione.

Il club catalano intende svendere l’esterno per evitare di perderlo a zero nel giugno 2020. L’Inter studia la situazione: il turco è stato un obiettivo di mercato concreto dei nerazzurri, e può tornare di moda anche in ragione della bassa valutazione attuale.