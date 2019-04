Barcellona sempre più primo nella Liga spagnola: i blaugrana battono 2-0 l’Atletico Madrid e si portano a +11 dai Colchoneros

Non si ferma più il Barcellona di Ernesto Valverde. La squadra catalana ha superato 2-0 anche l’Atletico Madrid, secondo in classifica, ed è volato a +11 in classifica sui Colchoneros, primi inseguitori, a 7 giornate dalla fine del campionato. La gara del Camp Nou, dopo l’espulsione nel primo tempo di Diego Costa per i Rojiblancos, si decide nel finale, quando i padroni di casa vanno a segno 2 volte.

Ad aprire le danze all’85’ è Luis Suarez: il “Pistolero” si inventa un destro a giro da fuori area che non lascia scampo a Oblak. A chiudere i giochi ci pensa invece il solito Lionel Messi, che dopo una serie di dribbling si inventa un rasoterra chirurgico sul primo palo che non lascia scampo al portiere.