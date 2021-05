Barcellona Atletico Madrid: il messaggio dei catalani a Luis Suarez – FOTO

Domani potrebbe essere una giornata decisiva per i destini della Liga: scontro al vertice al Camp Nou tra Barcellona e Atletico Madrid, con i Colchoneros primi e i catalani secondi, a due punti di distacco.

Non solo la sfida per la Liga ma anche il ritorno di Luis Suarez da avversario al Camp Nou. Il messaggio del Barcellona è chiaro: «Prima compagni di squadra, poi avversai ma sempre amici».

First teammates. Then opponents. Always friends. @LuisSuarez9 pic.twitter.com/S3AuiEjR0E

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2021