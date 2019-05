Barcellona, Bartomeu: «Valverde resta, è l’allenatore giusto»

Il presidente del Barcellona José Bartomeu ha parlato del futuro della panchina blaugrana, confermando Valverde

Non ha dubbi il presidente José Bartomeu: al Barcellona resta Valverde. Il numero uno blaugrana ha parlato della panchina del suo club a margine di un evento, confermando l’attuale allenatore, nonostante la delusione per l’eliminazione clamorosa in Champions.

«Ernesto ha il mio supporto e quello di tutto la giunta direttiva: è l’allenatore che vogliamo, ha un contratto in vigore e siamo molto contenti di lui. Il nostro è un progetto a medio-lungo termine. La pianificazione della prossima stagione è in corso già da un po’ di tempo» ha dichiarato Bertomeu.